Поделись







Роберт Дауни младший вернется к роли Шерлока Холмса /Warner Bros. Pictures

Кинокомпания Warner Bros. Pictures объявила дату выхода третьего фильма о Шерлоке Холмсе. Лента дебютирует 25 декабря 2020 года, через неделю после премьеры Аватар 2.

Сообщается что Роберт Дауни младший и Джуд Лоу вернутся к своим ролям. Сценарий к фильму напишет Крис Бранкато известный по сериалу Нарко. Кто станет режиссером пока не сообщатся, однако фанаты франшизы надеются, что над фильмом вновь поработает Гай Ричи.

Напомним, что первый фильм вышел в 2009 году и заработал 524 млн долларов, а второй вышел в 2011, заработав 545 млн долларов.