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Спин-офф может превратиться в отдельную франшизу /Disney

Фильм Соло. Звездне войны. Истории может получить продолжение. Об этом заявил режиссер киноленты Рон Ховард.

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По словам Ховарда, все актеры подписывают контракт с Lucasfilm на три фильма, на случай, если студия примет решение выпускать сиквел. Кроме того, первые продажи билетов показывают очень положительную динамику. «Я думаю, что все решат фанаты», - отметил режиссер.

Отметим, что спин-офф о хане Соло стал одним из самых ожидаемых фильмов этого года. За первые 24 часа продаж билетов фильм обогнал семь фильмов Marvel. За первый уикенд ожидается 170 млн кассовых сборов.