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Мстители продолжают бить рекорд /Marvel Studio

Кинолента Мстители: Война бесконечности собрала 1,12 млрд долларов за рекордные 10 дней. Ранее рекорд принадлежал фильму Звездные войны: Пробуждение силы, который собрал такую же сумму за 12 дней.

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Отмечается, что значительный скачок в прибыли был вызван премьерой фильма в России. Также ожидается еще один масштабный скачок после релиза в Китае.

Таким образом кинолента пополнила список блокбастеров, которые собрали в мировом прокате более миллиарда долларов. Теперь таких фильмов стало 34, причем 17 из них — продукция Walt Disney, а шесть из них сняты в сотрудничестве с Marvel.

Напомним, что ранее Война бесконечности собрала рекордную сумму за первый уикенд – 450 млн долларов.