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Фильм выйдет 24 мая /Disney

Фильм Соло. Звездные войны. Истории стал вторым самым «продаваемым» фильмом за первые 24 часа с момента старта продаж билетов.

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Кинолента смогла обогнать семь последних фильмов Marvel: Черная пантера, Тор: Рагнарек, Человек-паук: Возвращение домой, Стражи галактики 2, Доктор Стрэндж, Первый мститель: Противостояние и Человек-муравей. Отметим, что первое место занимает рекордсмен 2018 года – Война бесконечности.

Отмечается, что в первый уикенд фильм может заработать 170 млн долларов.