Гай Ричи снимет криминальную драму в стиле Карты, деньги, два ствола
Режиссер вернется к раннему творчеству
Гай Ричи вернется к раннему творчеству/EPA/UPG
Британский режиссер Гай Ричи снимет криминальную драму под названием Toff Guys, которая будет снята в стиле его ранних фильмов.
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Над сценарием работали Марк Дэвис и Айван Аткинсон. По сюжету, английский наркобарон попытается обналичить свою сверхприбыльную империю, продав ее семье миллиардеров из Оклахомы.
Как сообщают СМИ, в фильме будут традиционные пестрые персонажи и даже возвращение старых героев.
К съемкам Ричи приступит после завершения работы над фильмом Алладин для Disney.