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Сильвестр Сталлоне вновь сыграет Рэмбо

Пятый раз
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Сильвестр Сталлоне вернется к роли Рэмбо
Сильвестр Сталлоне вернется к роли Рэмбо
/EPA/UPG

Актер Сильвестр Сталлоне подтвердил участие в пятой части франшизы Рэмбо. Помимо исполнения роли главного героя, актер также выступит сценаристом и режиссером.

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Действо будет происходить в Мексике, где Рэмбо будет бороться против наркокартеля.

Старт съемок ожидается в сентябре этого года. Дата выхода пока не сообщается.

Напомним, что первый фильм Рэмбо Первая кровь вышел в 1982 году.

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