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Вин Дизель вернется к роли Доминика Торетто /Universal Pictures

Актер Вин Дизель, исполняющий роль Доминика Торетто, поделился несколькими подробностями девятого Форсажа.

Режиссером выступит Джастил Лин, который ранее снял третью и шестую части франшизы. Режиссер снимет также десятую часть франшизы.

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По словам Дизеля, девятый фильм станет самым масштабным во франшизе.Действие фильма будет проходить в Африке, куда отправится съемочная команда. Выход фильма запланирован на 2020 год.

Кто из главных героев, кроме Доминика Торетто, вернется к своим ролям пока не сообщается. Ранее Дуэйн Джонсон заявил, что не намерен возвращаться во франшизу из-за конфликтов с Вином Дизелем.

Напомним, что сейчас идет работа над спин-оффом, который посвящен агенту службы безопасности Люку Хоббсу и преступнику Декарду Шоу.