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Писательница извинилась за смерть Добби /Warner Bros. Entertainment Inc.

Автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг извинилась за смерть эльфа Добби. Об этом она написала в своем Twitter.

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«Снова годовщина. В этом году я прошу прощения за убийство того, кто умер не в бою за Хогвартс, но отдал свою жизнь ради спасения людей, которые выиграли эту битву. Конечно, я имею ввиду эльфа Добби», - написала Роулинг.

Отметим, что писательница каждый год просит прощения за смерть персонажа, погибшего во время битвы за Хогвартс, которая стала ключевым противостоянием между приверженниками Поттера и Волдеморта.