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Представлен рейтинг героев Marvel /Marvel Studio

Издание Business Insider назвало лучших героев киновселенной Marvel. Последний фильм Война бесконечности объединил практически всех героев, которые имеют много общего: суперспособности и спасенный мир за плечами.

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Первое место в рейтинге лучших героев киновселенной Marvel досталось Тору в исполнении Криса Хэмсворта. Данный персонаж значительно вырос с первого фильма и стал таким же глубоким, как его сводный брат Локи. В то же время в Войне бесконечности он показал себя с новой стороны, как и свои суперсилы.

Второе место занял Капитан Америка, как персонаж с самой большой историей. Он приспособился к современной жизни и остается надежным соратником для других героев. Третье место занял Черная Пантера. Он не только супергерой, но и правитель Ваканды, поэтому помимо спасения мира у него есть другие, не менее важные обязательства.

Топ-10 героев Marvel

1. Тор

2. Капитан Америка

3. Черная Пантера

4. Доктор Стрэндж

5. Халк

6. Человек-муравей

7. Валькирия

8. Человек-паук

9. Железный человек

10. Ракета