Представлен рейтинг лучших героев киновселенной Marvel
Издание Business Insider назвало лучших героев киновселенной Marvel. Последний фильм Война бесконечности объединил практически всех героев, которые имеют много общего: суперспособности и спасенный мир за плечами.
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Первое место в рейтинге лучших героев киновселенной Marvel досталось Тору в исполнении Криса Хэмсворта. Данный персонаж значительно вырос с первого фильма и стал таким же глубоким, как его сводный брат Локи. В то же время в Войне бесконечности он показал себя с новой стороны, как и свои суперсилы.
Второе место занял Капитан Америка, как персонаж с самой большой историей. Он приспособился к современной жизни и остается надежным соратником для других героев. Третье место занял Черная Пантера. Он не только супергерой, но и правитель Ваканды, поэтому помимо спасения мира у него есть другие, не менее важные обязательства.
Топ-10 героев Marvel
1. Тор
2. Капитан Америка
3. Черная Пантера
4. Доктор Стрэндж
5. Халк
6. Человек-муравей
7. Валькирия
8. Человек-паук
9. Железный человек
10. Ракета