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Билла Косби и Романа Полански исключили из Киноакадемии /EPA/UPG

Американская Академия кинематографических искусств и наук исключила актера Билла Косби и режиссера Романа Полански из рядов своих членов. Решение было принято на заседании совета директоров.

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Причиной данного решения послужили сексуальные скандалы с участием кинематографистов. Билл Косби неделю назад был признан виновным в сексуальных домогательствах по трем статьям, где наказание по каждой составляет до десяти лет тюрьмы.

В свою очередь Роман Полански уже 40 лет скрывается от правоохранительных органов США. Он сбежал из страны чтобы избежать суда по делу сексуального насилия над несовершеннолетней девушкой в 1977 году.