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Танос убил многих героев /Marvel Studio

Сценаристы фильма Мстители: Война бесконечности Кристофер Маркус и Стивен Мак-Фили прокомментировали гибель героев.

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Как говорит Маркус, четвертый фильм о Мстителях будет совершенно другим. В первую очередь это вязано с гибелью некоторых героев. «Смерти были настоящими. Чем быстрее вы примете этот факт, тем лучше», - отмечает сценарист.

По словам Мак-Фли, новые Мстители – очень взрослый и зрелый фильм, несмотря на некоторую долю веселья в нем. Он также говорит, что третья и четвертая часть снимались вместе, над ними работала одна команда, но в результате зрители увидят совершенно разные картины.

Таким образом, герои, которые погибли – Локи, Хаймдалл, Гамора и Вижн – не появятся в четвертой части. Судьба других персонажей, таких как Дракс, Мантис, Грут и Квилл, а также Т'Чалла, Баки, Ванда, Сэм, Стрэндж и Паркер остается неизвестной.

Маркус и Мак-Фли также объяснили, почему уделили мало внимания некоторым персонажам. Они утверждают, что эти герои проявят себя в четвертом фильме. Особенно это касается Капитана Америки и Черной вдовы.