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Дональд Гловер показал Тысячелетний Сокол /кадр из видео

Актер Дональд Гловер, исполнитель роли Лэндо Калриссиана в спин-оффе о Хане Соло, провел эксурсию по космическому кораблю Тысячелетний Сокол. Ролик был опубликован на официальном канале Звездных войн в Youtube.

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Оказывается, корабль имеет стереосистему, зону отдыха, бар, полноценную кухню и даже гардеробную. По словам сценариста Джона Кэздана, корабль – это отражение капитана, поэтому много вещей и мелочей в Соколе будут напоминать Хана Соло.

Напомним, фильм выйдет 25 мая.