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Фильм выйдет в сентябре /Feigco Entertainment

В сети появился первый трейлер мистического триллера Простая просьба (A Simple Favor) с Анной Кендрик и Блейк Лайвли в главных ролях.

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Согласно сюжету, Стефани (Анна Кендрик), мама-блогер из маленького городка, оказывает подруге Эмили (Блейк Лайвли) простую услугу, после чего та бесследно исчезает… Вместе с Шоном, мужем пропавшей, Стефани должна докопаться до истины. Отныне их жизни полны тайн и предательств, любви и верности, убийств и мести. Фильм основан на книге Дарси Белл.

Отметим, что несколько дней назад Лайвли удалила все фото в своем инстраграм и оставила лишь подписки на девушек по имени Эмили Нельсон. Пока фанаты гадали, что произошло, СМИ поспешили объяснить, что это стало своеобразным промо к триллеру. Главную героину зовут именно Эмили Нельсон.