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Брэдли Купер и Леди Гага исполнили главные роли /Gerber Pictures

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К выходу готовится режиссерский дебют Брэдли Купера - мюзикл Звезда родилась. Главные роли исполнили сам Купер и певица Леди Гага.

Фильм расскажет историю молодой певицы Элли, карьеру которой помог построить некогда известный кантри-певец. Первый трейлер был представлен на конференции CinemaCon, которая сейчас проходит в Лас-Вегасе, однако для публики ролик выпустят позже.

/Gerber Pictures

Во время пресс-конференции Брэдли Купер признался, что Гага не только талантливая певица, но и не менее потрясающая актриса. «У меня были мурашки от ее игры», - отметил актер.

Стоит отметить, что в фильме зрители услышат живую запись не только Гаги, но и Купера. На этапе переговоров певица заявила, что согласится сниматься при условии, что Купер тоже будет петь вживую. Гага призналась, что терпеть не может фильмы, где актеры пытаются синхронизироваться с записью.

Звезда родилась – четвертый один ремейк культового мюзикла 1937 года. Ранее фильм выпускался в 1954 и 1976 годах. Главные роли играли: Джанет Гейнор, Джуди Гарленд и Барбара Стрейзанд. Все три мюзикла были номинированы на Оскар.