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Локи занял второе место в рейтинге /Marvel Studio

Издание Business Insider назвало лучших злодеев киновселенной Marvel. По мнению экспертов, главная проблема киновселенной – это нечеткие мотивы антагонистов, а также отсутствие в сюжете реальной угрозы для героя.

Первое место в рейтинге лучших злодеев киновселенной Marvel досталось Киллмонгеру в исполнении Майкла Бакари Джордана. Сообщается, что его личность раскрыта в полной мере, как и мотивы борьбы с главным героем. Второе место занял Локи, которого сыграл Том Хиддлстон. Данный персонаж имеет большую эмоциональную глубину в сравнении с другими злодеями. Третье место занял Танос в исполнении Джоша Бролина. Титан демонстрирует свои намерения и также имеет проблемы с членами семьи.

Топ-10 лучших злодеев киновселенной Marvel

1. Киллмонгер, Черная пантера

2. Локи

3. Танос, Мстители: Война бесконечноси

4. Стервятник, Человек паук: Возвращение домой

5. Красный череп, Первый мститель

6. Хела, Тор: Рагнарек

7. Железный торговец, Железный человек

8. Эго — живая планета, Стражи галактики. Часть 2

9. Грандмастер, Тор: Рагнарек

10. Тони Старк, Первый мститель: Противостояние