Сериал Мир Дикого Запада продлен на третий сезон
История продолжается
Сериал продлен на третий сезон/HBO
Телеканал HBO подтвердил третий сезон сериала Мир Дикого Запада. Он стал вторым самым успешным проектом после Игры престолов.
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В данное время выходит второй сезон сериала. В новом сезоне рассказывается история других парков, которых в общей сложности шесть, поэтому третий сезон может продолжить эту линию.
Создатели сериала пока не рассказывают идей касательно следующего сезона, как и не называют дату начала съемок. Его премьера может состоятся в 2019 году после выхода последнего сезона Игры престолов.
INITIATE: Season 3. #Westworld pic.twitter.com/s5Mz32Yo3C— Westworld (@WestworldHBO) 1 мая 2018 г.