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Сериал Мир Дикого Запада продлен на третий сезон

История продолжается
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Сериал продлен на третий сезон
Сериал продлен на третий сезон
/HBO

Телеканал HBO подтвердил третий сезон сериала Мир Дикого Запада. Он стал вторым самым успешным проектом после Игры престолов.

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В данное время выходит второй сезон сериала. В новом сезоне рассказывается история других парков, которых в общей сложности шесть, поэтому третий сезон может продолжить эту линию. 

Создатели сериала пока не рассказывают идей касательно следующего сезона, как и не называют дату начала съемок. Его премьера может состоятся в 2019 году после выхода последнего сезона Игры престолов.

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