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Режиссер снимет новый фильм о войне /Cross Creek Pictures Pty Ltd

Актер и режиссер Мел Гибсон снимет еще один фильм о Второй мировой войне.

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Кинолента будет называться Разрушитель. Она станет адаптацией романа Джона Вуковица Ад с небес и расскажет о членах экипажа американского эсминца Лэффи, вступивших в борьбу с японскими военными в апреле 1945 года. В этой битве американский корабль устоял при всех нападениях и получил прозвище Неумирающий корабль.

Сценарий к фильму напишет Розалинд Росс.

Напомним, что в 2016 году Гибсон снял фильм По соображениям совести, который был удостоен двух премий Оскар за лучший звук и монтаж, а также – трех номинаций на Золотой глобус.