Фильм Проклятие Аннабель получил сиквел
От создателей Оно
Проклятие Аннабель получил сиквел/кадр из фильма
Фильм ужасов Проклятие Аннабель, рассказывающий о злом духе, который вселился в куклу, получил продолжение.
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Третий фильм снимет Гэри Доберману, который написал сценарии к предыдущим фильмам об Аннабель и ремейку картины Оно. Кроме того, Доберман напишет сценарий. Продюсерами выступят Питер Сэфрэн (Заклятие, Проклятие Аннабель) и Джеймс Ван (Заклятие, Астрал, Форсаж 7, Пила).
Премьера третьей части запланирована на лето 2019 года.
Напомним, что оригинальный фильм Проклятие Аннабель вышел в 2014 году. Позже, в 2017 году, вышел приквел Проклятие Аннаблеь: Зарождение зла.