От создателей Оно

Поделись







Проклятие Аннабель получил сиквел /кадр из фильма

Фильм ужасов Проклятие Аннабель, рассказывающий о злом духе, который вселился в куклу, получил продолжение.

Читай также: Опубликованы новые кадры фильма Дэдпул 2

Третий фильм снимет Гэри Доберману, который написал сценарии к предыдущим фильмам об Аннабель и ремейку картины Оно. Кроме того, Доберман напишет сценарий. Продюсерами выступят Питер Сэфрэн (Заклятие, Проклятие Аннабель) и Джеймс Ван (Заклятие, Астрал, Форсаж 7, Пила).

Премьера третьей части запланирована на лето 2019 года.

Напомним, что оригинальный фильм Проклятие Аннабель вышел в 2014 году. Позже, в 2017 году, вышел приквел Проклятие Аннаблеь: Зарождение зла.