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Война бесконечности продолжает бить рекорды /Marvel Studio

Сайт Box Office Mojo, который отслеживает кассовые сборы фильмов в мире опубликовал новые данные по Мстителям.

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Сообщается, что Война бесконечности за неделю проката в США собрала 250 млн долларов, а в мире – 630 млн долларов. Таким образом, фильм побил рекорд США, которые ранее принадлежал Звездным войнам: Пробуждение силы (247,9 млн). Также, фильм побил мировой рекорд, который ранее принадлежал Форсажу 8 (542 млн).

Стоит отметить, что фильм не вышел еще в друг крупных странах: Китае и России, поэтому данная цифра значительно увеличится.