Переключиться на мобильную версию

Снова рекорд. Появились новые цифры кассовых сборов новых Мстителей

Настоящий успех
Поделись

Война бесконечности продолжает бить рекорды
Война бесконечности продолжает бить рекорды
/Marvel Studio

Сайт Box Office Mojo, который отслеживает кассовые сборы фильмов в мире опубликовал новые данные по Мстителям.

Читай также: Трейлер Венома попал в мировой топ самых просматриваемых за первые сутки

Сообщается, что Война бесконечности за неделю проката в США собрала 250 млн долларов, а в мире – 630 млн долларов. Таким образом, фильм побил рекорд США, которые ранее принадлежал Звездным войнам: Пробуждение силы (247,9 млн). Также, фильм побил мировой рекорд, который ранее принадлежал Форсажу 8 (542 млн).

Стоит отметить, что фильм не вышел еще в друг крупных странах: Китае и России, поэтому данная цифра значительно увеличится.

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Мстители: Война бесконечности Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
  • Соцсети
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь