Переключиться на мобильную версию

Трейлер Венома попал в мировой топ самых просматриваемых за первые сутки

Миллионы просмотров
Поделись

Трейлер собрал 64,3 млн просмотров за первые 24 часа
Трейлер собрал 64,3 млн просмотров за первые 24 часа

Первый полный трейлер блокбастера Веном попал в топ самых просматриваемых трейлеров за первые сутки.

Читай также: Мультсериал Симпсоны установил новый рекорд

Сообщается, что ролик смог собрать 64,3 млн просмотров, оставив позади Доктора Стрэнджа и Чудо-женщину. В общем рейтинге трейлер занимает 18 место.

Отметим, что на первом месте находится первый трейлер к фильму Война бесконечности. За сутки он набрал 230 млн просмотров. На втором месте расположился трейлер фильма Оно – 197 млн просмотров и на третьем – второй трейлер Войны бесконечности – 179 млн.

Напомним, что Веном выйдет на экраны 4 октября 2018 года.

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Веном Трейлер Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
  • Соцсети
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь