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Трейлер собрал 64,3 млн просмотров за первые 24 часа

Первый полный трейлер блокбастера Веном попал в топ самых просматриваемых трейлеров за первые сутки.

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Сообщается, что ролик смог собрать 64,3 млн просмотров, оставив позади Доктора Стрэнджа и Чудо-женщину. В общем рейтинге трейлер занимает 18 место.

Отметим, что на первом месте находится первый трейлер к фильму Война бесконечности. За сутки он набрал 230 млн просмотров. На втором месте расположился трейлер фильма Оно – 197 млн просмотров и на третьем – второй трейлер Войны бесконечности – 179 млн.

Напомним, что Веном выйдет на экраны 4 октября 2018 года.