Поделись







Симпсоны установили новый рекорд /Fox

Мультсериал Симпсоны стал самым продолжительным сериалом, который транслируется в прайм-тайм в США. Ою этом сообщил телеканал Fox, который транслирует сериал.

Читай также: Как семейка Симпсонов изменила современное телевидение

Вечером 29 апреля вышла 636 серия. Таким образом, был побит рекорд сериала Дымок из ствола, в который вошли 635 серий. Он транслировался 9 лет на радио и 20 – на телевидении.

Напомним, что премьера сериала состоялась в 1989 году. За это время сериал удостоился таких наград, как Энни, Эмми и Пибоди. Также, сериал дважды занесен в книгу рекордов Гиннесса — как самый долгоиграющий мультсериал и как сериал с наибольшим количеством приглашенных знаменитостей.