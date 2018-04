Поделись







Билл Скарсгорд сыграл мутанта /twitter

В сети появились новые кадры из предстоящего блокбастера Дэдпул 2. Фотографии были опубликованы в твиттере Питера – вымышленного персонажа из команды Людей Икс.

Питер получил широкую известность после выхода финального трейлера, в котором он присоединяется к команде Дэдпула. У него нет способностей. Правда, как он утверждает, он опытный пчеловод, фанат спорта и любящий муж.

На снимках можно увидеть Домино (Зази Битц) и других мутантов, включая Бедлама (Терри Крюс), Цайтгайста (Билл Скарсгорд) и Шаттерстара (Льюис Тан).

Domino said she’s really lucky. I guess I’m just really lucky I get to hang out with such nice people. :) pic.twitter.com/CRSU1V3iVm — Peter W. (@PeterW_1974) 27 апреля 2018 г.

Meet Bedlam. It’s hard to not feel inadequate around a man with muscles for muscles and electricity powers. But Susan assures me that I’m great just the way I am! #LoveMyWife #MortalWifeMortalLife pic.twitter.com/EyFgLMrKi9 — Peter W. (@PeterW_1974) 27 апреля 2018 г.

Shatterstar is a super good looking, karate-fighting alien from SPACE. And one member of the team Susan WON’T be meeting 😉 pic.twitter.com/uGbbVcNr78 — Peter W. (@PeterW_1974) 27 апреля 2018 г.

Watch out for Zeitgeist’s acid breath! It’ll getchya if his kindness doesn’t kill you first! (Seriously. SUCH a nice guy) pic.twitter.com/GCeyHcKjKh — Peter W. (@PeterW_1974) 27 апреля 2018 г.

Напомним, что Дэдпул 2 выйдет на экраны 17 мая.