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Украинская короткометражка Дякую стал вторым на фестивале в Риге

Украинский успех
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Фильм занял второе место
Фильм занял второе место
/кадр из фильма

Украинский короткометражный фильм Дякую занял второе место на международном кинофестивале в Риге, Латвия. Об этом сообщила Марина Соботюк – заведующая сектором медиакоммуникаций Мининформполитики. 

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Фильм показывает Украину глазами японского туриста, который видит страну гостеприимной, интересной и самобытной. Киноленту сняли Best Friends Film по заказу Мининформполитики.

В этом году на фестиваль подали заявки 500 фильмов со всего мира, из которых 30 прошли в шорт-лист. Украинский фильм смог занять второе место.

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