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Новые Мстители бьют рекорды кассовых сборов /Marvel Studio

Новый фильм Marvel Мстители: Война бесконечности установил несколько кассовых рекордов в мире.

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Блокбастер вышел в 43 странах и за первые дни показа успел заработать 95 млн долларов. В частности, в США сборы составили 39 млн, что стало четвертым показателем в истории кино и абсолютным рекордом для Marvel. Мстители обошли такие картины, как Первый мститель: Гражданская война (25 млн), Черная пантера (25,2 млн) и Мстители: Эра Альтрона (27,6 млн).

Отметим, что рекордные показатели в премьерный день зафиксировали в таких странах, как Великобритания (8,9 млн), Бразилии (4,8 млн), Германии (3,2 млн).

Напомним, что бюджет фильма составил почти 300 млн долларов, что делает его вторым самым дорогим фильмом в истории.