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Опубликован трейлер сай-фай триллера с Джеймсом Франко и Зои Кравиц

Премьера состоится 31 августа
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Джеймс Франко сыграл злодея
Джеймс Франко сыграл злодея
/Alan Markfield

В сети опубликовали трейлер сай-фай триллера Родня с Джеймсом Франко и Зои Кравиц в главных ролях.

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По сюжету, бывший заключенный (Джек Рейнор) в компании младшего брата (Майлс Труитт) вынужден спасаться от мстительного бандита (Джеймс Франко), федеральных спецслужб и группы солдат из потустороннего мира. Единственным способом защиты беглецов становится оружие неизвестного происхождения. В ходе погони от злодеев к ним присоединится девушка, которую сыграет Зои Кравиц.

Над фильмом работали режиссеры Джонатан и Джош Бейкеры. Мировая премьера запланирована на 31 августа 2018.

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