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Крис Прэтт рассказал о сиквеле Стражей Галактики

Готовится что-то грандиозное
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Сиквел выйдет 1 мая 2020 года
Сиквел выйдет 1 мая 2020 года

Актер Крис Прэтт, сыгравший Звездного лорда, рассказал о третьем фильме Стражей Галактики.

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«Я читал историю. Она будет просто потрясающей. Первый, второй и третий фильм – отдельные истории, однако есть кое-что, что объединит их. Новый фильм будет масштабнее, лучше, насыщеннее и смешнее…это будет круто», - отметил актер.

Сиквел займет место между Войной бесконечности и четвертым фильмом о мстителях. По словам режиссера Джеймса Гана, третий фильм станет последним во франшизе Стражей Галактики.

Напомним, что третий фильм выйдет 1 мая 2020 года. К своим ролям вернутся: Крис Прэтт, Зои Салдана, Дэйв Батиста, Вин Дизель и Брэдли Купер.

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