Сиквел Doom нашел режиссера
Съемки начнутся в этом году
Сиквел нашел режиссера/Universal Pictures
Несколько дней назад появилась подробная информация о сиквеле фильма Doom, а теперь компания Universal готова назвать режиссера.
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Режиссерское кресло займет Тони Гиглио, снявший такие фильмы, как Хаос, Эвакуация, Арена и другие. Главную роль исполнит Эми Мэнсон, снявшаяся в сериале Однажды в сказке. Также, в главной роли появится актриса Нина Бергман.
Напомним, что за съемки будет отвечать Universal 1440 Entertainment. Правда, фильмы этой студии не выходят в прокат в кинотеатрах, поэтому искать новый фильм придется на DVD или Blu Ray.