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Роман Долгая прогулка получил экранизацию

Студия New Line приобрела права на экранизацию романа Стивена Кинга – Долгая прогулка.

Над экранизацией будет работать сценарист и режиссер Джеймс Вандербилт, ранее снявший Зодиак и два фильма о Человеке-пауке с Эндрю Гарфилдом.

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Роман Долгая прогулка вышел в 1979 году. Он является антиутопией и рассказывает о полицейском государстве, где живет главный герой Рэй Гэррэти. По сюжету, каждый год власти проводят игры на выживание среди юношей под названием «Долгая прогулка». Это пешая ходьба на большое расстояние, в которой участвуют сто подростков, а выжить должен только один. Идущим нельзя останавливаться ни на минуту, нельзя замедлять ход, нельзя принимать помощь извне, лишь от других идущих. Три предупреждения за нарушение правил означают расстрел.

Актерский состав или дата выхода пока остаются неизвестными.