Стало известно, кого Питер Динклейдж сыграл в Войне бесконечности
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Питер Динклейдж сыграл короля гномов/EPA/UPG
Стало известно, кого сыграл Питер Динклейдж в новом фильме Мстители. О том, что звезда Игры престолов сыграет в Войне бесконечности стало известно еще в январе прошлого года.
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Актер появится в роли короля гномов Эйтри, проживающего на планете Нидавеллир. Эйтри – мастер-оружейник, выковавший молот Тора. Поскольку ранее его молот был уничтожен Хелой, бог попросит гномов выковать ему новое оружие. В этом путешествии компанию ему составят Грут и Ракета.