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Фильм выйдет в 2019 году /Columbia Pictures.

Актер Крис Хемсворт рассказал о новом фильме Люди в черном, который станет перезапуском знаменитой франшизы.

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По словам актера, сейчас идет работа над сценарием. «Мы хотим сделать кое-что очень эпичное и веселое. Создатели планируют сменить локации, чтобы новый фильм был уникальным и отличался от старой трилогии. Думаю, в сюжете даже будут фигурировать разные страны», - отметил Хемсворт.

Напомним, что новый фильм станет полным перезапуском, поэтому Уилл Смит и Томми Ли Джонс не будут принимать участие в съемках. В главных ролях снимутся Крис Хемсворт и Тесса Томпсон.

Режиссером выступит Феликс Гэр Грей, снявший восьмую часть франшизы Форсаж. Над сценарием работают Мэтт Холлоуэй и Артур Маркам (Железный человек). Премьера фильма назначена на май 2019 года.