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В рамках фестиваля состоится показ картины Большой злой лис и другие истории

Чилдрен Кинофест огласил программу пятого фестиваля искусства и кино для детей и подростков. В этом году он пройдет с 25 мая по 3 июня по всей Украине.

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Фестиваль откроет документальная лента Земля: Один потрясающий день, снятый британской студией ВВС. Далее в программе две киноленты из юношеского конкурса Берлинского кинофестиваля Generation: Сел и заблудился во сне и Маленькая гавань. Также, в рамках фестиваля состоится украинская премьера анимации Большой злой лис и другие истории.

Украину представит фэнтези Сторожевая застава, ставший одним из самых успешных национальных фильмов.

Закроет фестиваль обладатель гран-при предыдущего года – британское фэнтези Молли Мун и волшебный учебник гипноза.