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Первый трейлер Венома стал хитом сети

Народ очень ждет
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Премьера Венома состоится 4 октябя
Премьера Венома состоится 4 октябя
/кадр из видео

Первый полный трейлер блокбастера Веном с Томом Харди в главной роли стал хитом сети. Почти за два дня он собрал 29 млн просмотров на официальном канале Sony Pictures на Youtube.

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Напомним, что фильм раскроет подробности из биографии заклятого врага Человека-Паука — Венома. Однако, в этом фильме он будет не злодеем. Ему предстоит сразится с другим симбиотом – суперзлодеем Карнажем. Премьера состоится 4 октября 2018 года.

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