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Опубликованы эксклюзивные кадры из фильма /кадр из видео

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В сети опубликовали эксклюзивные кадры из фильма Мстители: Война бесконечности. Изначально ролик был показан в эфире шоу Jimmy Kimmel Live!

В ролике можно увидеть Железного Человека (Роберт Дауни-младший), Доктора Стрэнджа (Бенедикт Камбербэтч) и Халка (Марк Руффало).

Отметим, что в шоу Джимми Киммела приняли участие актеры, исполнившие главные роли: Роберт Дауни-младший, Зои Салдана, Пол Беттани, Пом Клементьефф и Том Холланд.

Премьера в Украине состоится 26 апреля.