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Сиквел выйдет в 2019 году /Sony Pictures Entertainment

Компания Sony Pictures назвала дату выхода комедийного блокбастера Джуманджи 3. Сиквел выйдет перед католическим рождеством в 2019 году.

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Эксперты считают данный ход весьма разумным, ведь Джуманджи: Зов джунглей вышел тоже перед рождеством, 20 декабря, и принесла компании огромную прибыль. В мировом прокате фильм собрал 950 млн долларов.

Напомним, что режиссерское кресло сиквела планируют отдать Джейку Кэздану, который работал над первым фильмом. В главных ролях вновь снимутся: Дуэйн Джонсон, Джек Блэк, Кевин Харт и Карен Гиллиан.