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Кинолента получила приз Швейцарского кинофестиваля /Госкино

Документальный фильм Папа- мамин брат украинского режиссера Вадима Илькова получил приз как самый инновационный фильм на кинофестивале Visions du reel в Швейцарии.

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Всего в конкурсе брали участие 16 фильмов, среди которых была кинолента Адины Пинтилие Не прикасайся, которая победила на Берлинале-2018.

Папа – мамин брат – это портрет семьи, которая маневрирует между богемной жизнью и социальным дном. Художник и певец Толик, его сестра Аня и племянница Катя проходят через грязные, но полные любви, поиски себя.

Съемки фильма длились два года в Киеве. Папа – мамин брат – первая полнометражная кинолента Вадима Илькова.

Отметим, что 2 и 3 мая фильм покажут в рамках канадского фестиваля Hot Docs. Он поборется за приз зрительских симпатий в секции World Showcase.