Netflix снимет анимационный сериал по мотивам Форсажа
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По Форсажу снимут сериал/Universal Pictures
Компания Netflix совместно со студией DreamWorks Animation Television снимет анимационный сериал по мотивам Форсажа. Контракт уже подписан.
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Сериал посвятят кузену Доминика Торетто, который пойдет по стопам своего родственника. Герой будет работать на правительственное агентство для внедрения в преступную организацию, которая занимается гоночными соревнованиями.
Дата выхода остается неизвестной.