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Netflix снимет анимационный сериал по мотивам Форсажа

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По Форсажу снимут сериал
По Форсажу снимут сериал
/Universal Pictures

Компания Netflix совместно со студией DreamWorks Animation Television снимет анимационный сериал по мотивам Форсажа. Контракт уже подписан.

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Сериал посвятят кузену Доминика Торетто, который пойдет по стопам своего родственника. Герой будет работать на правительственное агентство для внедрения в преступную организацию, которая занимается гоночными соревнованиями.

Дата выхода остается неизвестной.

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