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Аватар 2 выйдет в 2020 году /20th Century Fox

Режиссер Джеймс Кэмерон поделился подробностями фильмов Аватар 2 и Аватар 3, которые сейчас снимаются одновременно. По словам Кэмерона, сиквелы можно сравнить с фильмом Крестный отец.

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«Это семейная драма, поэтому ее можно сравнить с Крестным отцом. Очевидно, это будет другой жанр и другая история, но я был вдохновлен той идеей. Новый фильм станет семейной сагой, рассказывающей историю разных поколений», - сказал режиссер. Он также добавил, что этот фильм станет продолжением первого, однако сюжет будет весьма неожиданным. «Это будет продолжением истории тех же персонажей, но под другим углом. Что происходит, когда у этих отважных воинов появятся собственные дети? С появлением детей все меняется», - прокомментировал Кэмерон.

Джеймс Кэмерон также отметил, что сценарии четырех фильмов уже написаны, съемки второго и третьего фильма стартовали осенью прошлого года. Релиз второ части запланирован на 2020 года, а третьей – на 2021. Съемки четвертой и пятой части начнутся только в случае успеха сиквелов.

Напомним, что Аватар вышел в 2009 году и стал самым кассовым фильмом в истории кино, собрав 2,7 млрд долларов.