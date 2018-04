Поделись







В Украине фильм выйдет 26 апреля

23 апреля в США состоялся премьерный показ фильма Мстители: Война бесконечности, куда пригласили критиков и знаменитостей.

Своими впечатлениями гости показа делились в сети. Нужно отметить, что фильм получил исключительно положительные отзывы.

Создатель комиксов Роб Лифелд: «Лучшие герои Земли!!! Вы даже мечтать о таком не могли! Зрелищно! Феноменально! Мстители: Война бесконечности – лучший фильм! Лучшая битва супергероев в кино!»

EARTH’S MIGHTIEST HEROES!!! Like you’ve never imagined! Spectacular! Phenomenal! AVENGERS INFINITY WAR is the best yet! Not even close. The greatest super hero battles ever put to film!! — robertliefeld (@robertliefeld) 24 апреля 2018 г.

Актриса Бри Ларсон: «Мы видели Войну бесконечности и знаем все, что там происходит. Боже мой»

WE SAW INFINITY WAR AND KNOW EVERYTHING THAT HAPPENS IN IT OMG — Brie Larson (@brielarson) 24 апреля 2018 г.

Кинокритик Родриго Перез: «Это фестиваль кулачных боев, да, но мне это вполне понравилось, особенно динамика между этими несовместимыми группами. Я бы посмотрел комедийный спин-офф о Торе и Ракете».

Does it have issues? Sure, it’s a punch fest, yeah, but I thoroughly enjoyed it, especially the dynamics of all these disparate teamups. Let’s see a Thor and Rocket Racoon buddy comedy spin-off. pic.twitter.com/jfjNxTWZYj — Rodrigo Perez 🎬📺🎥 (@YrOnlyHope) 24 апреля 2018 г.

Кинокритик Майк Соррентино: «Война бесконечности – это самая большая мыльная опера Marvel и это неплохо. Это больше похоже на сиквел к Стражам галактики…»

#AvengersInfinityWar is the MCU's biggest soap opera ever, and that's not a bad thing. Feels more like a sequel to Guardians, and you'll get to see what makes a Mad Titan tick. We will have A LOT to unpack soon. — Mike Sorrentino (@MikeJSorrentino) 24 апреля 2018 г.

Кинокритик Питер Скиретта: «Война бесконечности – это все, чего ты хочешь и ничего, что ты ожидал. Фильм смешной, с сюрпризами, наполнен приятными взаимодействиями героев между собой…»

#InfinityWar is everything you want, nothing you expect. It’s funny, surprising, dark, filled with delightful interplay between characters never seen on screen before. I know many filmmakers say they are trying to make a sequel in the vein of Empire Strikes Back, this succeeds. — Peter Sciretta (@slashfilm) 24 апреля 2018 г.

Кинокритик Таша Робинсон: «Война бесконечности» — это как фильм Капитан Америка, умноженный на 20, разве что меньше драк один-на-один. Думаю, те, кому понравилась битва в аэропорту (как мне), просто с ума сойдут. А те, кто скучал на этой битве, будут скучать в 20 раз больше»

AVENGERS: INFINITY WAR is basically CAPTAIN AMERICA: CIVIL WAR times 20, except with less hero-on-hero fighting. I think people who loved the airport fight in CIVIL WAR like I did will go nuts for this film, and people who were bored will be 20 times as bored here. #InfinityWar — Tasha Robinson (@TashaRobinson) 24 апреля 2018 г.

Кинокритик Мэтт Сингер: «Война бесконечности — киноверсия масштабного комикс-кроссовера, со всеми его плюсами (забавное взаимодействие персонажей) и минусами (все выкрутасы с Камнями Бесконечности). У вас может быть иное мнение.»

AVENGERS: INFINITY WAR: A movie version of a massive comic-book crossover, for better (fun character interactions) and worse (it's pretty much all Infinity Stone shenanigans). YMMV. #avengersinfinitywar — Matt Singer (@mattsinger) 24 апреля 2018 г.

Премьера в Украине состоится 26 апреля.