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Соколиный глаз появится в Войне бесконечности /Disney Enterprises

Руководитель Marvel Studios Кевин Файги объяснил отсутствие Соколиного Глаза в трейлере и на постерах Мстителей: Война бесконечности.

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Как рассказывает Файги, Соколиный глаз безусловно один из любимых персонажей киновселенной, но в новом фильме его ждут очень важные сюжетные моменты. «Мне нравится, что раньше зрители считали, что Соколиному глазу просто повезло быть там, а теперь негодуют его отсутствием», - прокомментировал Файги.

Кроме того, он говорит о том, что не нужно забывать о наличии семьи у Клинта Бартона. Технически он отошел от дел в конце Эры Альтрона, но присоединился к мстителям в Войне бесконечности. Чтобы узнать, что именно уготовили для Соколиного глаза сценаристы, Файги советует посмотреть фильм, который, к слову, стартует 26 апреля.