Переключиться на мобильную версию

Глава Marvel Studios объяснил отсутствие Соколиного глаза

Клинт Бартон появится в новом фильме
Поделись

Соколиный глаз появится в Войне бесконечности
Соколиный глаз появится в Войне бесконечности
/Disney Enterprises

Руководитель Marvel Studios Кевин Файги объяснил отсутствие Соколиного Глаза в трейлере и на постерах Мстителей: Война бесконечности.

Читай также: Джоан Роулинг рассказала о дальнейшей судьбе истории о Гарри Поттере

Как рассказывает Файги, Соколиный глаз безусловно один из любимых персонажей киновселенной, но в новом фильме его ждут очень важные сюжетные моменты. «Мне нравится, что раньше зрители считали, что Соколиному глазу просто повезло быть там, а теперь негодуют его отсутствием», - прокомментировал Файги.

Кроме того, он говорит о том, что не нужно забывать о наличии семьи у Клинта Бартона. Технически он отошел от дел в конце Эры Альтрона, но присоединился к мстителям в Войне бесконечности. Чтобы узнать, что именно уготовили для Соколиного глаза сценаристы, Файги советует посмотреть фильм, который, к слову, стартует 26 апреля.

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Marvel Соколиный глаз Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
  • Соцсети
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь