Объявлена дата следующей церемонии Оскар
Состоится в феврале
Названа дата новой церемонии Оскар/depositphotos.com
Американская академия киноискусств объявила дату церемонии Оскар 2019. Она состоится 24 февраля 2019 года в театре Dolby в Лос-Анджелесе.
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Сообщается, что отбор номинантов стартует 7 января и завершится 14 января. Шорт-лист объявят 22 января. После – члены академии приступят к голосованию, чтобы определить лауреатов Оскара.
Премия будет транслироваться в реальном времени в 225 странах.
Напомним, что 90-я церемония кинопремии Оскар состоялась 4 марта 2018 года.