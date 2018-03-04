Переключиться на мобильную версию

Объявлена дата следующей церемонии Оскар

Состоится в феврале
Поделись

Названа дата новой церемонии Оскар
Названа дата новой церемонии Оскар
/depositphotos.com

Американская академия киноискусств объявила дату церемонии Оскар 2019. Она состоится 24 февраля 2019 года в театре Dolby в Лос-Анджелесе.

Читай также: Кинофестиваль Молодость назвал первых участников международного конкурса

Сообщается, что отбор номинантов стартует 7 января и завершится 14 января. Шорт-лист объявят 22 января. После – члены академии приступят к голосованию, чтобы определить лауреатов Оскара.

Премия будет транслироваться в реальном времени в 225 странах.

Напомним, что 90-я церемония кинопремии Оскар состоялась 4 марта 2018 года.

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Оскар Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
  • Соцсети
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь