Кинофестиваль Молодость назвал первых участников международного конкурса
Что стоит посмотреть
Кадр из фильма Антена
Кинофестиваль Молодость огласил первые фильмы-участники 47-го фестиваля, который пройдет с 27 мая по 3 июня.
Читай также: Независимое кино. Шесть главных премьер международного кинофестиваля Трайбека
В рамках кинофеста покажут более 200 полнометражных и короткометражных фильмов. Более того, в этом году он пройдет в обновленном формате, а показы пройдут не только под кинотеатром, но и на открытых площадках Киева.
Первые фильмы-участники международного конкурса:
- Антена (Antenna), реж. Арик Ротстейн
- Забота (Jusqu'à la garde/Custody), реж. Ксавье Легран
- Я не ведьма (I am Not a Witch), реж. Рунгано Ниони
- Страшная мать (Sashishi deda/Scary Mother), реж. Ана Урушадзе
- Тихая ноч (Cicha noc/Silent Night), реж. Петр Домалевский
- Наследницы (Las herederas/The Heiresses), реж. Марсело Мартинесси
- Зимние братья (Vinterbrødre/Winter Brothers), реж. Глинур Палмасон
Всего в международном конкурсе примут участие 12 фильмов. Других участников огласят позже.