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Кадр из фильма Антена

Кинофестиваль Молодость огласил первые фильмы-участники 47-го фестиваля, который пройдет с 27 мая по 3 июня.

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В рамках кинофеста покажут более 200 полнометражных и короткометражных фильмов. Более того, в этом году он пройдет в обновленном формате, а показы пройдут не только под кинотеатром, но и на открытых площадках Киева.

Первые фильмы-участники международного конкурса:

Антена (Antenna), реж. Арик Ротстейн Забота (Jusqu'à la garde/Custody), реж. Ксавье Легран Я не ведьма (I am Not a Witch), реж. Рунгано Ниони Страшная мать (Sashishi deda/Scary Mother), реж. Ана Урушадзе Тихая ноч (Cicha noc/Silent Night), реж. Петр Домалевский Наследницы (Las herederas/The Heiresses), реж. Марсело Мартинесси Зимние братья (Vinterbrødre/Winter Brothers), реж. Глинур Палмасон

Всего в международном конкурсе примут участие 12 фильмов. Других участников огласят позже.