Вышел первый трейлер сериала Острые предметы по роману Гиллиан Финн
С Эми Адамс в главной роли
Эми Адамс исполнила главную роль/кадр из видео
Телеканал HBO опубликовал первый трейлер сериала Острые предметы – экранизации одноименного романа.
Сериал расскажет о журналистке, которая после лечения в психиатрической больнице отправляется в родной город для расследования убийства двоих детей.
Главные роли исполнили: Эми Адамс, Патриция Кларкосн, Крис Мессина и Элайза Сканленю
Отметим, что роман Острые предметы вышел в 2006 году и продержался в списке бестселлеров в США на протяжении 70 недель.