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Вышел первый трейлер сериала Острые предметы по роману Гиллиан Финн

С Эми Адамс в главной роли
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Эми Адамс исполнила главную роль
Эми Адамс исполнила главную роль
/кадр из видео

Телеканал HBO опубликовал первый трейлер сериала Острые предметы – экранизации одноименного романа.

Сериал расскажет о журналистке, которая после лечения в психиатрической больнице отправляется в родной город для расследования убийства двоих детей.

Главные роли исполнили: Эми Адамс, Патриция Кларкосн, Крис Мессина и Элайза Сканленю

Отметим, что роман Острые предметы вышел в 2006 году и продержался в списке бестселлеров в США на протяжении 70 недель.

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