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Джоан Роулинг закончила историю о Гарри Поттере /EPA/UPG

Писательница Джоан Роулинг рассказала о возможном продолжении Гарри Поттера после премьеры спектакля Гарри Поттер и проклятое дитя на Бродвее.

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На вопрос журналистов, стоит ли поклонникам ждать продолжения истории, Роулинг ответила, что довела историю до логического завершения. «Мне кажется, что в финале седьмой книги я очевидно показала свой интерес к Альбусу. Я рассказала все, что хотела. Полагаю, что писать о внуках Гарри будет лишним. Я не хочу этого делать», - сказала писательница.

Напомним, что книга Гарри Поттер и проклятое дитя вышла в июле 2016 года. В ноябре этого года состоится премьера фильма Фантастические твари: Преступления Гриндевальда.