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Эмилия Кларк провела экскурсию по павильону /EPA/UPG

Эмилия Кларк, исполнительница роли Дейенерис Таргариен снялась в ролике, где показала съемочную площадку финального сезона Игры престолов. За три дня ролик собрал 1,8 млн просмотров.

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Актриса сообщает, что данный ролик – это ее инициатива и обещает показать эксклюзив. Правда, на видео можно увидеть лишь часть съемочной площадки, расположенной в ангаре, павильон с зеленым экраном, а также трейлер актрисы, увешанный снимками Джейсона Момоа и Джорджа Мартина.

Данный ролик был снят с благотворительной целью. Актриса призывала зрителей сделать пожертвования в фонд медсестер Королевского колледжа.

Напомним, что восьмой сезон выйдет в 2019 году.