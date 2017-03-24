Агент 007 – женщина. Названы актрисы, которые подходят на роль Бонда

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Шарлиз Терон хорошо смотрится в роли шпионки

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Американский журнал Maxim составил список актрис, которые идеально подошли бы на роль Джеймса Бонда. Это связано с тем, что в Голливуде идет активное обсуждение чтобы заменить агента британской разведки женщиной.

Топ-10 идеальный претенденток на роль агента 007

Шарлиз Терон

Публикация от Charlize Theron (@charlizeafrica) 24 Мар 2017 в 9:58 PDT

Приянка Чопра

Публикация от Priyanka Chopra (@priyankachopra) 4 Апр 2018 в 7:30 PDT

Дженнифер Лоуренс

Публикация от Jennifer Lawrence Official (@jennifer_lawrence_jlaw) 19 Апр 2018 в 9:36 PDT

Кейт Бекинсейл

Публикация от Kate Beckinsale (@katebeckinsale) 8 Янв 2018 в 1:50 PST

Дейзи Ридли

Публикация от Daisy Ridley ❤️️ (@daisyridleyhot) 9 Апр 2018 в 1:54 PDT

Джиллиан Андерсон

Публикация от Gillian Anderson (@gilliana) 8 Янв 2018 в 9:05 PST

Холли Бери

Публикация от Halle Berry (@halleberry) 1 Янв 2018 в 9:06 PST

Кейли Куоко

Публикация от Kaley Cuoco 🐶🐴🦄🐰 (@kaleycuoco_love) 11 Апр 2018 в 10:38 PDT

Наоми Харрис

Публикация от Naomie Harris (@naomieharris) 25 Мар 2018 в 12:53 PDT

Галь Гадот

Публикация от Gal Gadot (@gal_gadot) 6 Мар 2018 в 8:01 PST

Отметим, что в 2019 году Дэниел Крейг в последний раз сыграет Джеймса Бонда. Далее судьба главного экранного шпиона остается неизвестной.