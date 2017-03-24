Агент 007 – женщина. Названы актрисы, которые подходят на роль Бонда
Очаровательные и опасные
Шарлиз Терон хорошо смотрится в роли шпионки
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Американский журнал Maxim составил список актрис, которые идеально подошли бы на роль Джеймса Бонда. Это связано с тем, что в Голливуде идет активное обсуждение чтобы заменить агента британской разведки женщиной.
Топ-10 идеальный претенденток на роль агента 007
Шарлиз Терон
Приянка Чопра
Дженнифер Лоуренс
Кейт Бекинсейл
Дейзи Ридли
Джиллиан Андерсон
Холли Бери
Кейли Куоко
Наоми Харрис
Галь Гадот
Отметим, что в 2019 году Дэниел Крейг в последний раз сыграет Джеймса Бонда. Далее судьба главного экранного шпиона остается неизвестной.