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Агент 007 – женщина. Названы актрисы, которые подходят на роль Бонда

Очаровательные и опасные
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Шарлиз Терон хорошо смотрится в роли шпионки
Шарлиз Терон хорошо смотрится в роли шпионки

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Американский журнал Maxim составил список актрис, которые идеально подошли бы на роль Джеймса Бонда. Это связано с тем, что в Голливуде идет активное обсуждение чтобы заменить агента британской разведки женщиной.

Топ-10 идеальный претенденток на роль агента 007

Шарлиз Терон

Приянка Чопра

Дженнифер Лоуренс

Кейт Бекинсейл

Дейзи Ридли

Джиллиан Андерсон

Холли Бери

Кейли Куоко

Наоми Харрис

Галь Гадот

Отметим, что в 2019 году Дэниел Крейг в последний раз сыграет Джеймса Бонда. Далее судьба главного экранного шпиона остается неизвестной.   

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