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Канье Уэст анонсировал два новых альбома

Релиз состоится в июне
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Рэпер анонсировал два альбома
Рэпер анонсировал два альбома
/GQ

Рэпер Канье Уэст анонсировал два новых альбома: сольный и коллаборацию с Кид кади.

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Об этом Уэст написал в своем Twitter. Сольный альбом, в который войдут семь песен, выйдет 1 июня. Пластинка Kids See Ghost, записанная в сотрудничестве с Кид Кади выйдет 8 июня. Другие подробности рэпер не сообщает.

Данные альбомы станут первыми релизами за последние два года. В 2016 – рэпер выпустил пластинку The Life of Pablo, признанную одной из лучших. С тех пор музыкант не записывал новых песен.

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