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Премьера фильма состоится на кинофестивале /кадр из фильма

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В сети опубликовали первый тизер фильма Ларса фон Триера – Дом, который построил Джек. Премьера фильма состоится 19 мая на Каннском кинофестивале.

Кинолента расскажет историю мужчины, который за 12 лет становится серийным убийцей. По словам фон Триера, фильм о том, что жизнь наполнена злобой и жестокостью, несмотря на представление людей о нем.

В фильме снялись Мэтт Диллон, Ума Турман и Кайли Ро – внучка Элвиса Пресли.

Напомним, что Ларс фон Триер возвращается в Канны после семилетнего запрета за неуместные шутки.