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Клайв Оуэн снялся в главной роли /Altitude Films

Компания Altitude Films выпустила трейлер фильма Анон с Клайвом Оуэном и Амандой Сейфрид в главных ролях.

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Фильм расскажет об обществе будущего, которое полностью контролируется государством: в нем царит тотальная слежка, а жители лишены права на неприкосновенность частной жизни. В центре сюжета — история детектива, случайно встретившего девушку, которая по какой-то причине не числится в государственных базах данных.

Режиссером выступил Эндрю Никкол, наиболее известный как автор фильма Гаттака. Премьера состоится 11 мая.