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Опубликован финальній трейлер /Universal Pictures

Кинокомпания Universal Pictures опубликовала финальный трейлер фильма Мир Юрского периода 2.

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По сюжету киноленты люди ушли с острова, на котором пытались ранее построить развлекательный парк с динозаврами. Гигантские ящеры предоставлены сами себе, а внезапное извержение вулкана способно окончательно очистить остров от них. В то же время главные герои Оуэн и Клэр настолько любят этих огромных ящеров, что намереваются спасти их от нового вымирания.

В ленте снимались Крис Пратт, Брайс Даллас Ховард, Джеральдин Чаплин, Тоби Джонс. Режиссер — Хуан Антонио Байона.

Фильм выйдет на экраны 7 июня 2018 года