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Николь Кидман сыграет главную роль /EPA/UPG

Актриса Николь Кидман снимется в экранизации феминистического романа Женское убеждение писательницы Мэг Уолитцер.

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В фильме Кидман сыграет главную героиню Фэйт Фрэнк. Она феминистка, которая становится кумиром для младших студентов в кампусе колледжа.

О предстоящей работе над фильмом актриса даже сообщила в своем Instagram, де написала, что «ее не нужно было убеждать сняться в экранизации столь блестящего и актуального романа».

Отметим, что роман Женское убеждение вышел в начале апреля этого года и стал бестселлером в США.